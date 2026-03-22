230 Jugendliche meistern Feuerwehr-Wissenstest

Beim Wissenstest der Feuerwehrjugend in Guntramsdorf stellten über 200 Jugendliche aus dem Bezirk Mödling ihr Können unter Beweis. Alle Teilnehmer bestanden die Prüfung erfolgreich und wurden mit Abzeichen ausgezeichnet.

230 Jugendliche aus dem gesamten Bezirk Mödling sowie Gäste aus dem Bezirk Neunkirchen stellten dabei ihr Können unter Beweis.

230 Jugendliche aus dem gesamten Bezirk Mödling sowie Gäste aus dem Bezirk Neunkirchen stellten dabei ihr Können unter Beweis.

Am Samstag, dem 21. März 2026, fand der diesjährige Wissenstest unter der Leitung von Bezirkssachbearbeiter Thomas Zazel bei der Freiwilligen Feuerwehr Guntramsdorf statt. 230 Jugendliche aus dem gesamten Bezirk Mödling sowie Gäste aus dem Bezirk Neunkirchen stellten dabei ihr Können unter Beweis.

Mödling: Feuerwehrjugend absolvierte Wissenstest

Die Übergabe der begehrten Abzeichen wurde im Beisein von Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller, Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Christian Giwiser, allen Abschnittsfeuerwehrkommandanten und zahlreichen weiteren Funktionären durchgeführt. Alle teilnehmenden Jugendlichen konnten den Wissenstest erfolgreich absolvieren und erhielten ihre verdienten Wissenstest- bzw. Wissenstestspiel-Abzeichen.

©Pressestelle BFK Mödling / Mathias Seyfert ©Pressestelle BFK Mödling / Mathias Seyfert ©Pressestelle BFK Mödling / Mathias Seyfert

Eine fundierte theoretische Ausbildung bildet die Grundlage für einen reibungslosen Einsatzbetrieb in den Feuerwehren. Die dafür notwendigen Kenntnisse werden bereits den jüngsten Mitgliedern vermittelt. In vielen Gemeinden des Bezirks Mödling haben interessierte Mädchen und Burschen bereits ab dem 10. Lebensjahr die Möglichkeit, der Feuerwehrjugend beizutreten – teilweise gibt es davor sogar sogenannte „Kinderfeuerwehr“-Gruppen für Kinder ab acht Jahren.In der Feuerwehrjugend stehen das Kennenlernen der Geräte, das Verstehen der Dienstgrade sowie das Erlernen wichtiger Knoten und praktischer Grundlagen im Mittelpunkt der Ausbildung. Einmal jährlich wird das Wissen der Jugendlichen beim Wissenstest überprüft. Dieser gliedert sich in das Wissenstestspiel für unter 12-Jährige sowie den Wissenstest für die 12- bis 15-Jährigen. Die Unterteilung in die Stufen Bronze, Silber und Gold bestimmt dabei den jeweiligen Schwierigkeitsgrad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 07:16 Uhr aktualisiert