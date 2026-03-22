Feuerwehr, Polizei und Co.: Großer Sucheinsatz nach vermisster Frau

Mehrere Feuerwehren und Einsatzkräfte stehen in bzw. rund um Rohr im Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) auch am Sonntag, 22. März 2026, noch im Einsatz bei der Suche nach einer vermissten Frau.

Bereits am Samstag, 21. März 2026, wurde mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach einer vermissten Frau in Rohr im Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) gesucht. Im Einsatz standen dabei mehrere Feuerwehren aus der Umgebung, unterstützt wurden sie auch von mehreren Drohnengruppen, einem Polizeihubschrauber und der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes.

Sechs Feuerwehren mit rund 90 Florianis im Sucheinsatz

Gefunden hat man die Frau bisher jedenfalls noch nicht, weshalb der große Sucheinsatz am Sonntag, 22. März 2026, fortgesetzt werden musste. „Im Einsatz stehen aktuell sechs Feuerwehren mit rund 90 Einsatzkräften, die das Gebiet intensiv absuchen“, heißt es seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos Wiener Neustadt. Mit im Einsatz steht demnach nun auch die Bergrettung. Und: „Auch die Polizei ist weiterhin vor Ort und im Einsatz mit Suchhunden.“