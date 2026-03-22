24-Jähriger mit Stichverletzung bei Bushaltestelle gefunden

Gegen 11 Uhr hat die Passantin den 24-Jährigen in der Bushaltestelle am Margaretengürtel gefunden und umgehend die Berufsrettung Wien gerufen. Der Verletzte hatte, wie die Polizei nun berichtet, eine Stichverletzung im Bereich des Rückens. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat mittlerweile das Landeskriminalamt übernommen, eine Befragung des Opfers war bisher nicht möglich. Wie es zu den Verletzungen gekommen ist, ist derzeit ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.