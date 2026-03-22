Messer, Schlagring, Pfefferspray: Streit unter Jugendlichen eskaliert

Am Praterstern in Wien kam es zu einer Serie gewalttätiger Auseinandersetzungen unter Jugendlichen, bei der Messer, Schlagring und Pfefferspray eingesetzt wurden.

Im Bereich der U-Bahn-Station Praterstern in Wien wurden zwei Jugendliche von vier weiteren Jugendlichen angesprochen. Nachdem alle Beteiligten in einen U-Bahn-Wagon eingestiegen waren, kam es kurz vor der Station Hauptbahnhof zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dabei zückten die vier Jugendlichen ein Messer, einen Schlagring, einen Schlagstock sowie Pfefferspray und forderten die Herausgabe ihrer Kleidungsstücke.

Jugendliche gehen auf 15-Jährigen los

In weiterer Folge flüchteten die beiden 15-Jährigen aus dem U-Bahn-Wagon. Am Bahnsteig der U1 kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein 15-Jähriger zu Boden gebracht wurde. Dort wurde mit einem Schlagring auf ihn eingeschlagen, zudem soll ihm eine Glasflasche am Kopf zerschlagen worden sein. Der 15-jährige Freund des Opfers lief daraufhin weg, um Hilfe von weiteren Freunden zu holen.

Mehrere Festnahmen

Dabei kam es allerdings erneut zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen voneinander, trafen jedoch erneut am Bahnsteig der S-Bahn aufeinander, wo es zu einer weiteren Schlägerei kam. Die Polizei konnte alle Beteiligten anhalten. Bei einem der Jugendlichen wurde ein Schlagring sichergestellt. Zwei 15-Jährige und zwei 14-Jährige wurden festgenommen. Ein 14-Jähriger dieser Gruppe wies eine Schnittverletzung am Unterarm auf. Diese soll ihm von einem 15-Jährigen zugefügt worden sein, der ebenfalls festgenommen wurde. Alle weiteren Beteiligten wurden zur Anzeige gebracht.