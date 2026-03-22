Verlobte von 55-Jährigem mit Baseballschläger attackiert

Ein verbaler Streit zwischen einer 52-Jährigem und ihrem 55-jährigen Verlobten ist in einem Kaffee in Wien-Brigittenau eskaliert. Der Mann hat auf die Frau schließlich sogar mit einem Baseballschläger eingeschlagen.

Erst war der Streit zwischen den beiden Verlobten Samstagabend, am 21. März 2026 gegen 19.24 Uhr, in der Griegstraße noch verbal. Doch plötzlich hatte der 55-Jährige das Lokal verlassen und kam wenig später mit einem Aluminium-Baseballschläger zurück.

52-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Mit diesem schlug er laut Polizei auf seine Verlobte ein, wobei sie sowohl im Gesicht als auch am Rücken verletzt wurde. Die Beamten konnten den Österreicher noch im Lokal antreffen und ihn umgehend festnehmen. Gegen ihn wurde ein Betretungs-, ein Annäherungs- sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Die 52-Jährige wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.