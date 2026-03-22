18-Jähriger steigt aus Auto, bedroht Mann mit Messer

Am Samstag, 21. März 2026, ist ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern eskaliert. Ein 18-Jähriger hat dabei sein Gegenüber geschlagen und mit einem Messer bedroht.

Ein Streit im Bereich des Neubaugürtels im siebenten Wiener Bezirks ist Samstagabend, am 21. März 2026 gegen 22.30 Uhr, eskaliert. Wie die Polizei berichtet, dürfte der Auslöser dafür die aggressive Fahrweise eines 18-jährigen Autofahrers gewesen sein. Aus dem Fahrzeug stiegen im Zuge der zunächst verbalen Klärungsversuche mehrere Personen aus. Der 18-jährige Lenker schlug dabei seinem Gegenüber mehrmals ins Gesicht und bedrohte sowohl ihn als auch seinen Beifahrer mit einem Messer. Als sich weitere Zeugen näherten, stiegen sie wieder ins Auto und flüchteten.

Übermüdung kostet 18-Jährigen den Führerschein

Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen der Polizei eingeleitet, der Beschuldigte konnte schließlich im Bereich der Heiligenstädter Straße angehalten werden. Im Auto konnten auch Drogen gefunden und sichergestellt werden, beim 18-Jährigen wurde außerdem eine Übermüdung seitens des Amtsarztes festgestellt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, zusätzlich wurde der Syrer auch festgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 11:25 Uhr aktualisiert