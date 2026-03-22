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/ ©Fotomontage: Canva & pixabay / joosepkuusik
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Frosch in einem Kreis und viele Autos, die im Stau stehen.
In mehreren Gegenden von Wien wandern Frösche und Kröten bereits auf die Staßen.
Wien
22/03/2026
ÖAMTC erklärt

Autofahrer in Wien aufgepasst: Hier wandern Frösche über die Straßen

Wie der ÖAMTC nun berichtet, sind die Frösche hierzulande heuer bereits früher auf Wanderschaft. Grund dafür ist das bereits warme Wetter. Wir wissen, welche Straßen in Wien hauptbetroffen sind.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Kröten und Frösche werden wegen des warmen Wetters dieses Jahr schon früher aus ihren Winterquartieren gelockt. Der ÖAMTC bittet in einer Aussendung die Autofahrer daher um besondere Vorsicht. „Rund um Parkanlagen oder Waldgebiete gilt es aufzupassen“, so die Experten. Die Amphibien sind nämlich aktuell schon zu ihren Teichen unterwegs. Betroffen sind in Wien vor allem Straßen in Hütteldorf, Neuwaldegg und Floridsdorf. In der folgenden Infobox findet ihr die Hauptwanderstrecken der Tiere im Detail.

Hauptwanderstrecken der Kröten und Frösche in Wien:

Leopoldstadt (2. Bezirk):

  • Aspernallee im Prater (Zufahrt zum Lusthaus vom Handelskai)

Penzing (14. Bezirk):

  • Amundsenstraße (im Bereich Schottenhof)
  • Rund um den Dehnepark (Steinböckengasse, Rosentalgasse)
  • Sofienalpenstraße beim Adalbert-Stifter-Denkmal
  • Mauerbachstraße beim Schloss Laudon

Hernals (17. Bezirk):

  • Exelbergstraße beim Schwarzenbergpark
  • Neuwaldeger Straße zwischen Exelbergstraße und Schottenhof

Floridsdorf (21. Bezirk):

  • Senderstraße beim Bisamberg
  • Nordmanngasse zwischen Dückegasse und Fultonstraße
  • An der Schanze zwischen Dückegasse und Fultonstraße

Donaustadt (22. Bezirk):

  • Kornblumenweg
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