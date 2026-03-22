Autofahrer in Wien aufgepasst: Hier wandern Frösche über die Straßen

Wie der ÖAMTC nun berichtet, sind die Frösche hierzulande heuer bereits früher auf Wanderschaft. Grund dafür ist das bereits warme Wetter. Wir wissen, welche Straßen in Wien hauptbetroffen sind.

Kröten und Frösche werden wegen des warmen Wetters dieses Jahr schon früher aus ihren Winterquartieren gelockt. Der ÖAMTC bittet in einer Aussendung die Autofahrer daher um besondere Vorsicht. „Rund um Parkanlagen oder Waldgebiete gilt es aufzupassen“, so die Experten. Die Amphibien sind nämlich aktuell schon zu ihren Teichen unterwegs. Betroffen sind in Wien vor allem Straßen in Hütteldorf, Neuwaldegg und Floridsdorf. In der folgenden Infobox findet ihr die Hauptwanderstrecken der Tiere im Detail.