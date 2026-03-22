Wasserrohrbruch in Wien: Teilsperren bei zwei Straßenbahnlinien

Wie die „Wiener Linien“ in ihrer Betriebsinformation erklären, ist bei der Straßenbahnlinie 10 etwa kein Betrieb zwischen Anschützgasse und Breitensee möglich. Die Linie 52 verkehrt aktuell nur zwischen dem Westbahnhof und Hietzing. Grund für die Störung der beiden Linien ist ein Wasserrohrgebrachen im Bereich der Linzer Straße. Die Dauer der Störung sei laut „Wiener Linien“ nicht absehbar. Man rät den Fahrgästen, auf die Linien U3, U4 und 49 auszuweichen. Und: „Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Baumgarten und Anschützgasse wurde eingerichtet.“