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Foto auf 5min.at zeigt den Verkehr in Wien
Die Straßenbahnlinien 10 und 52 können aktuell nicht wie gewohnt fahren.
Wien
22/03/2026
Linzer Straße

Wasserrohrbruch in Wien: Teilsperren bei zwei Straßenbahnlinien

Wegen eines Wasserrohrbruchs im Bereich der Linzer Straße gibt es aktuell Störungen im Fahrbetrieb der Straßenbahnlinien 10 und 52.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Wie die „Wiener Linien“ in ihrer Betriebsinformation erklären, ist bei der Straßenbahnlinie 10 etwa kein Betrieb zwischen Anschützgasse und Breitensee möglich. Die Linie 52 verkehrt aktuell nur zwischen dem Westbahnhof und Hietzing. Grund für die Störung der beiden Linien ist ein Wasserrohrgebrachen im Bereich der Linzer Straße. Die Dauer der Störung sei laut „Wiener Linien“ nicht absehbar. Man rät den Fahrgästen, auf die Linien U3, U4 und 49 auszuweichen. Und: „Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Baumgarten und Anschützgasse wurde eingerichtet.“

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