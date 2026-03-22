Bürgermeister verkündet Nahversorger-Aus auf Facebook

Aktuell steht im Ortsgebiet von Nußdorf ob der Traisen (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) noch ein Nahversorger. Das wird sich aber schon bald ändern, wie der Bürgermeister nun auf Facebook in einem Video verkündet.

Es war wohl vielen schon klar, dass es geschehen wird, nun ist auch fix, wann es so weit ist. Der Nahversorger in Nußdorf ob der Traisen (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) wird mit Monatsende schließen. Schon 2023 wurde nämlich ein Gesamtkonzept für das Ortszentrum mit dem Kindergarten und dem Gemeindeamt beschlossen, im Juni 2024 war dann klar: Das Gemeindeamt kommt an den Standort des Nahversorgers.

„Betrieb seit Jahren nicht überlebensfähig“

Für die Nahversorgung musste also eine neue Lösung gefunden werden, lässt nun auch Bürgermeister Patric Pipp noch einmal Revue passieren. Im Video erklärt er auch, dass der Betrieb seit Jahren nicht überlebensfähig sei und in den vergangenen Jahren auch über eine halbe Million Euro an Steuermitteln aufgewendet wurden, um ihn am Leben zu halten. Schließlich hat man versucht, einen neuen Standort zu finden und ein neues Konzept zu entwickeln. Ein Planungsergebnis liegt mittlerweile zwar vor, die überparteiliche Mehrheit für ein Projekt in dieser Größenordnung sei aber nicht gegeben.

Gemeinde möchte Geschäft in Reichersdorf übernehmen

Mit Ende März 2026 müsse das Geschäft in Nußdorf jedenfalls schließen, die Nahversorgung soll aber dennoch weiter möglich sein. Das Dorfgeschäft in Reichersdorf bleibt nämlich erhalten und wird – vorbehaltlich eines positiven Gemeinderatsbeschlusses mit einer Zweidrittelmehrheit – ab 1. April 2026 seitens der Marktgemeinde geführt werden. Das Geschäft dort läuft zwar „auch nicht optimal“, ist sich Pipp bewusst, der Betrieb sei allerdings kleiner organisiert und hätte dementsprechend auch geringere Fixkosten.

„Wer Unterstützung bei der Fahrt braucht…“

Zusätzlich setzt man auch konkrete Schritte, um die Nahversorgung weiter erreichbar für alle zu machen. „Wer Unterstützung bei der Fahrt nach Reichersdorf braucht, bekommt diese künftig“, so Pipp. Die Automaten im Ortszentrum bleiben jedenfalls bestehen, auch den Hofladen wird es weiterhin geben. Zusätzlich soll auch wöchentlich ein Bauernmarkt dort veranstaltet werden. Gleichzeitig möchte man aktiv neue Angebote durch regionale Anbieter oder private Initiativen unterstützen.