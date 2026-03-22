„Dieser Verlust ist unermesslich“ – Gedenken an Tote nach Tragödie

Am vergangenen Dienstag kam es zu einem Horror-Szenario in Wien-Alsergrund. Bei einer Baustelle stürzte plötzlich ein Gerüst ein. Fünf Arbeiter wurden dabei unter den Trümmern begraben – besonders tragisch: Nur einer von ihnen konnte den Unfall überleben. Mehr dazu hier: Baustellen-Tragödie in Wien: „Wenn so etwas passiert…

Große gedenkfeier in Alsergrund

Deshalb haben sich am Samstagabend Politik, Gewerkschaft, Kirche und die Wiener am Bauernfeldplatz versammelt, um den vier Opfern zu gedenken, die so tragisch aus dem Leben gerissen wurden. Zahlreiche Menschen kamen zur Gedenkfeier, um ein Zeichen der Solidarität mit den Angehörigen sowie den Kollegen der Verstorbenen zu setzen. In stillem Mitgefühl wurde auch an den schwer verletzten Bauarbeiter gedacht, der noch im Krankenhaus ist. „Der tödliche Unfall auf der Porzellangasse hat vier Menschen direkt aus unserer Mitte gerissen. Dieser Verlust ist unermesslich. Dieses Gedenken ist ein Moment des Zusammenhalts – ein Zeichen, dass wir als Gemeinschaft im Bezirk die Trauer teilen und die Opfer nicht vergessen“, sagte Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ).

Unfall auf Baustelle: „Aufklärung bis ins letzte Detail“

„Vier tote Bauarbeiter – das erschüttert uns alle zutiefst. Jeder Unfall am Bau ist einer zu viel“, sagte Christian Ringseis, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft BAU-HOLZ Wien. Umso wichtiger sei jetzt eine lückenlose Aufklärung – ohne Spekulation und bis ins letzte Detail. „Aus solchen Tragödien müssen wir lernen und alles daransetzen, sie künftig zu verhindern. Wir müssen alles unternehmen, damit Bauarbeiter:innen am Abend wieder gesund nach Hause kommen. Und eines ist dabei klar: Zeit oder Geld dürfen niemals über Menschenleben stehen“, betonte er.

Tragischer Unfall in Wien „macht uns alle hier sehr betroffen“

Auch einige Vertreter der Kirche nahmen an dem Gedenken teil. „Der schwere Unfall auf der Baustelle in der Porzellangasse macht uns alle hier sehr betroffen. Mit unseren Gedanken sind wir bei den Angehörigen der tödlich verunglückten Opfer sowie bei dem Mann, der derzeit noch im Krankenhaus liegt“, so Stefan Fleischner-Janits, Pfarrer der Evangelischen Messiaskapelle Alsergrund. „Als Seelsorgerin, aber auch als Teil der ‚Grätzl-Community‘ werde ich auf den tragischen Unfall angesprochen, der vier Menschen das Leben gekostet hat und einen schwer verletzt. Wenn so etwas Schlimmes passiert, können auch Einsatzkräfte, Helfende und Nachbarn traumatisiert werden. Die Menschen brauchen Raum für die Trauer und die Erschütterung“, möchte Katharina Payk, Evangelische Hochschulpfarrerin am Alsergrund ergänzen.