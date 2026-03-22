Am Sonntag hat Austria Wien allen Grund zum Feiern: Denn ihnen gelang in Hartberg ein 1:0-Auswärtssieg und sie ergatterten damit die ersten Punkte in der Meistergruppe. In der ersten Halbzeit sorgte Konstantin Schopp für Spannung. Denn bei einem Versuch, den Ball zu erobern, traf er den Wiener Spieler Wiesinger am Knöchel. Das gab eine Rote Karte für die Steirer und sie mussten in Unterzahl weiterspielen. Doch damit noch nicht genug: Kurz vor der Pause, nämlich in der Nachspielzeit von etwa einer Minute, konnte Manfred Fischer das 1:0 für die Wiener erzielen.

Zweite Halbzeit: Hartberg kämpft vergeblich um Ausgleich

Die zweite Halbzeit blieb hart umkämpft. Die Hartberger versuchten alles, um noch einen Ausgleich zu erzielen, doch vergeblich. Auch die Wiener vergaben Chancen auf das zweite Tor. Doch sie blieben in Führung und dürfen sich über den ersten Sieg über Hartberg seit November 2024 freuen. Damit klettern die Wiener vorerst auf den zweiten Platz der Meistergruppe. Hartberg liegt auf Platz sechs.