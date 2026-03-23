Wien blüht auf: Über 730.000 Frühlingsblumen bringen Farbe in die Stadt

Der Winter kann sich oft lang und grau anfühlen doch sobald es wärmer wird steigt auch die Vorfreude auf den Frühling. Und in Wien ist es jetzt auch so weit: Über 730.000 Frühlingsblumen wurden in den Wiener Stadtgärten gepflanzt und damit beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres.

© Stadt Wien/Martin Votava In Wien ghert der Frühling ein.

Frühling in der Stadt Wien

Die Vorbereitungen für den Frühling haben bereits im vergangenen Herbst begonnen. In unzähligen Blumenbeeten wurden etwa 610.000 Blumenzwiebeln von den Stadtgärtnern ausgelegt und mit Reisig bedeckt, um sie vor Frost zu schützen. Jetzt, pünktlich zum Frühlingsbeginn, wird das Reisig entfernt und die Beete mit rund 120.000 Stiefmütterchen ergänzt. In diesem Jahr setzen die Wiener Stadtgärten auf zwei Farbkonzepte, die mit leuchtenden Farben den Frühling in die Stadt bringen. Während im Süden und Westen von Wien eine Kombination aus Orange, Purpur-Rosa, Violett und Weiß für ein stimmungsvolles Farbspiel sorgt, wird im Norden und in der Mitte von Wien eine Mischung aus Rosa, Rot, Violett und Weiß präsentiert.

Ostermarkt in Wien startet bald

Auch die Kirschblüte verwandelt viele Wiener Parks derzeit in ein zartes rosa-weißes Blütenmeer. Je nach Witterung erreicht sie meist zwischen Ende März und Mitte April ihren Höhepunkt. Besonders schön lässt sich dieses Naturschauspiel etwa im Stadtpark (1. und 3. Bezirk), im Donaupark (22. Bezirk), im Herderpark (11. Bezirk) oder im Kurpark Oberlaa (10. Bezirk) erleben. Aber nicht nur die Blumen gehören zum Frühling, sondern auch die Osterzeit in den Wiener Stadtgärten. Von 26. bis 29. März sowie von 2. bis 6. April 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr, findet der Ostermarkt in den Blumengärten Hirschstetten statt.