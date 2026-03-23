Wien startet Sanierungsprogramm für Kindergärten

Seit über 100 Jahren leisten die Wiener städtischen Kindergärten einen wesentlichen Beitrag zur elementaren Bildung von Kindern in Wien. Mit rund 350 Standorten zählt die Stadt Wien – Kindergärten zu den größten Trägerorganisationen in Österreich und begleitet seit Generationen Kinder in ihrer ersten Bildungseinrichtung. Die bauliche Instandhaltung und Instandsetzung der städtischen Kindergärten liegen prinzipiell in der Zuständigkeit der Wiener Gemeindebezirke. Um den heutigen Anforderungen an sichere und zeitgemäße Bildungseinrichtungen gerecht zu werden, sind allerdings umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Mit dem Start des Kindergartensanierungsprogramms wird nun im ersten Schritt eine Grundlage geschaffen, um künftige gemeinsame finanzielle Entscheidungen nachhaltig treffen zu können.

„Mit der Sanierung alter Kindergartenstandorte gestalten wir zukunftsfähige Räume für die nächste Generation“

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling sagt dazu: „Kinder und Pädagogen haben die bestmöglichen Rahmenbedingungen verdient. Das betrifft auch die Räumlichkeiten, in denen gemeinsam erste Grundkompetenzen erlernt werden. Ziel ist es, ausgewählte Einrichtungen schrittweise zu modernisieren. Neben der langfristigen Erhaltung der Gebäudesubstanz stehen Aspekte wie Energieeffizienz und Klimatechnik, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit im Mittelpunkt.“ SPÖ-Gemeinderat sowie Kinder- und Familiensprecher Marcus Gremel ergänzt: „Eine gerechte Stadt zeigt sich daran, wie sie für ihre Kinder sorgt. Darum investieren wir in die Sanierung städtischer Kindergärten und schaffen Räume, die Geborgenheit, Bildung und echte Chancen von Anfang an verbinden.“ Und Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten betont: „Mit der Sanierung alter Kindergartenstandorte gestalten wir zukunftsfähige Räume für die nächste Generation. Ein sanierter Kindergarten ist mehr als ein Gebäude – er steht für Sicherheit und Teilhabe von Anfang an. Zudem bietet er den Jüngsten eine entwicklungsfördernde Umgebung, in der sie spielen, handeln und lernen können.“

Umsetzungsplan als nächster Schritt

Die gesamte Kostentragung für Sanierungen von Kindergärten liegt laut Wiener Stadtverfassung bei den Bezirken. Mit Hilfe von Überblicksstudien werden nun mit Budgetmitteln der Stadt Informationen zu Umfang, Zeit- und Kostenrahmen erhoben. Dies soll dazu beitragen, einen Umsetzungsplan mit Priorisierung der Standorte für das Kindergartensanierungsprogramm (KISA) zu erstellen. Ziel ist der bestmögliche Einsatz der Budgetmittel (sparsam, wirtschaftlich, zweckmäßig), damit die Gebäude als zeitgemäße und moderne Bildungsräume langfristig zu Verfügung stehen. Der erste Umsetzungsplan wird mit Ende des Jahres finalisiert.