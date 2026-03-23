„Let’s Dance“ kommt nach Wien: Wegen der enormen Ticket-Nachfrage gastiert die spektakuläre Live-Tour im Dezember gleich zweimal in der Stadthalle.

Erfreuliche Nachrichten für die Fans der Tanzshow „Let’s dance“. Die Live-Tour gastiert zum ersten Mal in der Wiener Stadthalle, und das sogar doppelt. Denn weil die Nachfrage nach den Tickets so groß ist, gibt es jetzt zwei Termine. Am 7. und 8. Dezember werden die Stars über die Bühne wirbeln.

Hochkarätige Besetzung

Die Tour startet im November und gastiert dabei in deutschen Großstädten wie München, Berlin, Frankfurt, Stuttgart. Wien wird dabei eine besondere Ehre zuteil, denn die Shows in Österreich werden das Finale der Staffel 2026. Mit von der Partie sind Stars wie Influencerin Bianca „Bibi“ Heinike oder Schauspieler Simon Gosejohann.