Entwarnung: Bombendrohung gegen AMS war eine Finte

In Wien musste am Montagmorgen ein AMS-Standort nach einer Bombendrohung evakuiert werden. Der mutmaßliche Täter ist bereits identifiziert.

Um kurz nach sieben Uhr morgens musste das AMS-Gebäude in Wien-Landstraße geräumt werden. Grund dafür war eine Bombendrohung. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, mittlerweile ist der Einsatz jedoch beendet. Es wurde keine Bombe gefunden

Tatverdächtiger dürfte psychisch krank sein

„Der Tatverdächtige wurde bereits gefasst, und einer medizinisch-psychiatrischen Abteilung vorgestellt“, bestätigt Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber 5 Minuten. Der Mann dürfte bereits amtsbekannt sein.