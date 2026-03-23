Das historische Engelstor in Schönbrunn wird geöffnet

Ab dieser Woche beginnen die Renovierungsarbeiten am Engelstor. Der Zugang von der Kennedybrücke zum Schlosspark Schönbrunn wird dadurch massiv verbessert.

In dieser Woche beginnen die Bauarbeiten zur Öffnung des historischen Engelstores beim Schlosspark Schönbrunn. Das Ziel des Projektes ist die Verbesserung des Zugangs zum Verkehrsknotenpunkt Kennedybrücke.

Tiergartendirektor freut sich über Umsetzung

Die Koordination des Projekts erfolgt über den Tiergarten, der als Bauwerber auftritt. „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt erfolgreich anstoßen konnten und jetzt gemeinsam umsetzen. Unseren Gästen, die mit der U-Bahn anreisen, ermöglicht die Öffnung des Engelstors künftig einen direkten Zugang zum Schlosspark. Anstatt entlang der stark frequentierten Straße zu gehen, können sie bequem durch den wunderschönen Schlosspark zum Haupteingang des Tiergartens schlendern“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Alte Wachstube dient als Vorbild

Für das Tor wird auch eine neue Portierloge errichtet. Als Inspiration dient ein historisches Foto der alten Loge, die im Krieg zerstört wurde. „Die große Herausforderung bestand darin, auf Basis sehr weniger historischer Grundlagen ein Gebäude zu rekonstruieren. Nachdem sich das Gebäude innerhalb eines UNESCO-Welterbeareals befindet, wurde diese Vorgangsweise von allen Beteiligten bevorzugt. Die Rekonstruktion dieses historischen Bauwerks war daher eine besondere Aufgabe“, erklärt der beauftragte Architekt DI Georg Töpfer.

Über das Engelstor Das Engelstor bei der Kennedybrücke diente einst als kaiserlicher Nebenzugang zum Schlosspark Schönbrunn. Nachdem die ursprüngliche Wachstube im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, blieb das Tor für die Öffentlichkeit jahrzehntelang verschlossen. Durch massiven Bürgerprotest wurde die Renovierung und Neuöffnung beschlossen, die im Herbst 2026 stattfinden soll.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 11:59 Uhr aktualisiert