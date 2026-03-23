Schreie in der Nacht: Wiener wurde niedergestochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden Anrainer der Ferchergasse in Wien-Hernals durch lautes Geschrei geweckt. Aus ihren Fenstern konnten sie eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachten. Als einer der Beteiligten plötzlich zusammenbrach und die anderen Männer die Flucht ergriffen, wählten die Zeugen den Polizeinotruf.

Stichverletzungen

Am Ort angekommen fanden Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring kurz darauf einen schwerverletzten Mann mit mehreren Stich- und Schnittwunden an den Händen und im Bauchbereich vor. Durch die Berufsrettung Wien wurde der 31-Jährige notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen, diese laufen auf Hochtouren.