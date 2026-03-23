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/ ©Montage: Canva/ Montage
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann mit Messer und ein Polizeiauto.
Ein Wiewner wurde SOnntagnacht mit einem Messer niedergestochen.
Wien/17. Bezirk
23/03/2026
EInsatz

Schreie in der Nacht: Wiener wurde niedergestochen

Schreie weckten in Wien-Hernals Sonntagnacht auf. Dann wählten sie schnell den Polizeinotruf.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden Anrainer der Ferchergasse in Wien-Hernals durch lautes Geschrei geweckt. Aus ihren Fenstern konnten sie eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachten. Als einer der Beteiligten plötzlich zusammenbrach und die anderen Männer die Flucht ergriffen, wählten die Zeugen den Polizeinotruf.

Stichverletzungen

Am Ort angekommen fanden Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring kurz darauf einen schwerverletzten Mann mit mehreren Stich- und Schnittwunden an den Händen und im Bauchbereich vor. Durch die Berufsrettung Wien wurde der 31-Jährige notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen, diese laufen auf Hochtouren.

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