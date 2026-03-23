Diebstahl in Wien: Passanten stellen 20-Jährige nach „Handy-Attacke“

Eine 20-Jährige soll in Wien-Meidling eine Passantin mit deren eigenem Handy attackiert und beraubt haben. Durch beherzte Zeugen endete die Flucht jedoch noch am Tatort, wie die LPD Wien berichtet.

Nach einem räuberischen Diebstahl in der Meidlinger Hauptstraße am gestrigen Mittag klickten für eine 20-Jährige die Handschellen. Die Tatverdächtige soll einer Passantin das Mobiltelefon entrissen und das Opfer damit mehrfach attackiert haben.

Passanten griffen ein

Im Zuge eines darauffolgenden Gerangels gelang es der Angreiferin zudem, die Geldbörse der 25-Jährigen zu erbeuten. Die Flucht währte jedoch nur kurz: Aufmerksame Zeugen stellten sich der Frau in den Weg und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest. Das Diebesgut wurde sichergestellt und dem Opfer zurückgegeben. Da die 20-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Österreich verfügt, wurde sie über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Sie zeigte sich teilweise geständig.