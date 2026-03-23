Taxi nicht bezahlt: Jugendlicher (15) verletzte Polizistin

Wien-Favoriten: Am Hauptbahnhof eskalierte ein Streit am Taxistand. Zwei Jugendliche flüchteten ohne zu zahlen. Bei der Festnahme wurde eine Polizistin verletzt.

Ein lautes Geschrei am Taxistand beim Wiener Hauptbahnhof riss Polizeibeamte am Sonntagabend, dem 22. März, aus ihrer Routine. Während einer fremdenrechtlichen Schwerpunktkontrolle wurden sie gegen 21.30 Uhr auf die Situation aufmerksam. Ein Taxilenker lief zwei Jugendlichen hinterher, die in Richtung Bahnhofshalle flüchteten, und rief dabei mehrmals nach der Polizei. Die Beamten reagierten sofort und nahmen die Verfolgung auf. Wenig später gelang es ihnen, einen der Flüchtenden anzuhalten.

Widerstand bei Festnahme

Doch die Situation spitzte sich weiter zu. Der angehaltene Jugendliche leistete heftigen Widerstand. Dabei stieß er eine Beamtin zu Boden und kam anschließend selbst zu Sturz. Der 15-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die zweite flüchtige Person konnte vorerst entkommen.

Taxi-Fahrt nicht bezahlt

Ermittlungen ergaben, dass die beiden Jugendlichen zuvor mit einem Taxi von Wien-Floridsdorf zum Hauptbahnhof gefahren waren. Am Ziel angekommen, bezahlten sie den Fahrpreis jedoch nicht. Stattdessen stiegen sie aus und liefen davon. Erst die schnelle Reaktion des Taxilenkers und der Polizei stoppte zumindest einen der beiden.

Polizistin verletzt

Für die beteiligte Beamtin hatte der Einsatz Folgen: Sie wurde bei dem Vorfall verletzt und musste in ein Spital gebracht werden. In weiterer Folge trat sie vom Dienst ab. Auch bei der Durchsuchung des Jugendlichen machten die Beamten eine weitere Entdeckung.

Weiterer Verdacht

Bei der Personskontrolle fanden Polizisten einen mutmaßlich gestohlenen Notfallhammer der Wiener Linien und stellten diesen sicher. Der 15-Jährige, ein syrischer Staatsangehöriger, wurde wegen des Verdachts des Betruges, des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie der schweren Körperverletzung angezeigt.