Talent verlängert bei Rapid: Daniel Mahiya bleibt in Hütteldorf

Seitdem der junge Defensivspieler neun Jahre alt war, spielt er schon in Hütteldorf. Das soll sich auch nicht so schnell ändern: Er hat einen neuen Vertrag unterschrieben.

Der 18-Jährige startete seine Karriere in der TWL Elektra-Jugend und kam dann nach Hütteldorf. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsteams sowie die grün-weiße Akademie. Am 18. April 2025 folgte schließlich das Debüt für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga. In der laufenden Zweitliga-Saison kam der Außenverteidiger bereits auf 17 Einsätze. Außerdem stand der 18-Jährige für verschiedene ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams am Feld.

Für Daniel geht „ein Stück weit ein Traum in Erfüllung“

Sein letztes Debüt gab er Anfang September 2025 für die rot-weiß-rote U19, spielte aber zudem bereits für die U15-, U16-, U17- und U18-Auswahl Österreichs. In Sachen Ausbildung befindet sich Mahiya aktuell im Abschlussjahr des Gymnasiums am Augarten – ORG für Leistungssport „Daniel ist ein technisch versierter Spieler, der viele Qualitäten mitbringt. Umso mehr freut es mich, dass er sich nun entschieden hat, den Weg in Grün und Weiß weiterzugehen und bis 2028 zu verlängern“, sagt Markus Katzer, Geschäftsführer Sport zur Verlängerung. „Mit der erneuten Verlängerung meines Vertrages beim SK Rapid geht für mich ein Stück weit ein Traum in Erfüllung. Ich möchte auch in Zukunft alles dafür geben, mich als Spieler weiterzuentwickeln und die sportlichen Ziele des Vereins zu erreichen“, so Daniel Mahiya.