Bis zu 17 Grad: Frühlingswetter am Dienstag in Wien

Die Wiener können am Dienstag ordentlich Sonne tanken und frühlingshafte Temperaturen von bis zu 17 Grad genießen.

Der Dienstag verläuft in Wien generell sehr freundlich, auch wenn sich tagsüber mehr und mehr hohe Wolken von Nordwesten ausbreiten und immer wieder Quellwolken entstehen. „Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest“, weiß die GeoSphere. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag rund 17 Grad.