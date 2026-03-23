Wien investiert 39 Mio.: Neue Trinkwasserleitung für Floridsdorf

Bis Herbst 2028 bleibt Floridsdorf eine Baustelle: Denn dort wird eine über fünf Kilometer lange Wasserleitung verlegt.

In den nächsten Jahren soll in Floridsdorf (Wien) eine neue Transportleitung für Trinkwasser entstehen. Die Wasserrohre werden dabei vom Haspingerplatz, der Frauenstiftgasse und der Baumergasse über die Brünner Straße bis zum Wasserbehälter Bisamberg beim Wolfersgrünweg verlegt. Die Gesamtlänge der neuen Leitung wird 5,4 Kilometer betragen. Das Gesamtprojekt soll im Herbst 2028 fertiggestellt sein.

Wasserversorgung für die Zukunft

Damit möchte sich Wien auf das Bevölkerungswachstum und die damit steigende Wassernachfrage vorbereiten. Durch die zusätzliche Leitung sollen große Wassermengen auf das wachsende Stadtgebiet verteilt werden. „Die Transportleitungen sind die Schlagadern der Wiener Wasserversorgung. Der Ausbau ist notwendig, um auch für künftige Generationen die beste und modernste Wasserversorgung zu gewährleisten“, sagt Klimastadtrat Jürgen -Czernohorszky.

Bauarbeiten haben bereits begonnen

Die Arbeiten erfolgen dabei abschnittsweise. Der erste Bauabschnitt hat bereits am 23. März 2026 gestartet und betrifft den Haspingerplatz und die Frauenstiftgasse von Jedlersdorfer Straße bis zur Baumergasse. Parallel findet die Rohrlegung von Ende März 2026 bis Herbst 2027 abschnittsweise in der Brünner Straße von Wannemachergasse bis zum Wolfersgrünweg statt. In der Brünner Straße steht dabei in fast jeder Bauphase zumindest ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung.

Floridsdorf: Vorraussichtliche Bauabschnitte 23. März bis Sommer 2026: am Haspingerplatz und in der Frauenstiftgasse von Jedlersdorfer Straße bis Baumergasse

31. März 2026 bis Herbst 2027: Brünner Straße von Wannemachergasse bis zum Wolfersgrünweg

Oktober 2027 bis Herbst 2028: Arbeiten im Wolfersgrünweg sowie in der Baumergasse und in der Wannemachergasse

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 09:24 Uhr aktualisiert