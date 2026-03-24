Großeinsatz nach Unfall: Mann (49) in Wien lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in Wien-Neubau: Ein Fußgänger wurde von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Mann musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Fußgänger dürfte die Fahrbahn direkt hinter der angehaltenen Straßenbahn überquert haben, als es zur Kollision kam.

Der Fußgänger dürfte die Fahrbahn direkt hinter der angehaltenen Straßenbahn überquert haben, als es zur Kollision kam.

Am Montagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Wien-Neubau, bei dem ein 49-jähriger Fußgänger von einem Wagen erfasst wurde. Durch den Aufprall erlitt der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen und wurde von Kräften der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Der Wiener Rettungshubschrauber brachte den 49-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommando hat die Unfallerhebungen aufgenommen.

Öffis und Verkehr standen still

Laut ersten Erkenntnissen soll die 38-jährige PKW-Lenkerin an einer Straßenbahn vorbeigefahren sein, die in einer Haltestelle anhielt. Der Fußgänger dürfte die Fahrbahn direkt hinter der angehaltenen Straßenbahn überquert haben, als es zur Kollision kam. Weitere Erhebungen sind im Gange. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Umleitungen des Individualverkehrs und Stehzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel.