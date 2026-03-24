Großeinsatz in Wien: Polizei stellt Heroin und Bargeld sicher

In Wien-Meidling ist der Polizei ein Schlag gegen den mutmaßlichen Drogenhandel gelungen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, große Mengen Heroin, Streckmittel und Bargeld sichergestellt.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten Sonntagabend, 22. März, in Wien-Meidling zwei Fälle von mutmaßlichem Suchtmittelhandel. Durch das rasche Einschreiten und koordinierte Vorgehen der Beamten konnte ein 24-jähriger Mann aus Serbien als mutmaßlicher Suchtmittelhändler identifiziert, angehalten und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Personsdurchsuchung und der Durchsuchung einer mutmaßlichen Bunkerwohnung wurden etwa 5.500 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, rund 1,5 kg Heroin sowie rund 8 kg Streckmittel vorgefunden und sichergestellt. Der 24-Jährige wurde in eine Justizanstalt überstellt.

Mutmaßlicher Käufer erwischt

Die Beamten konnten zudem einen der mutmaßlichen Käufer anhalten. Der 39-jährige Serbe wurde auf freiem Fuß nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Weitere Ermittlungen dauern an.