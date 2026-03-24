Jugendbande in Wien: Raub und Drohungen

Mehrere Jugendliche gingen gestern in Wien auf zwei Opfer los. Die Jugendlichen sind teilweise unter 13 Jahre alt-

Mehrere jugendliche Tatverdächtige verübten gestern einen Raub und einen versuchten Raub, wobei einem Opfer unter Gewaltanwendung AirPods abgenommen wurden und ein weiteres Opfer körperlich attackiert wurde, um dessen Mobiltelefon zu rauben, was jedoch misslang. Im Zuge der Sofortfahndung konnten mehrere Tatverdächtige angehalten und in die Polizeiinspektion Nußdorfer Platz verbracht werden.

Minderjährige

Ein tatverdächtiger 14-Jähriger (Sta.: ungeklärt) wurde vorläufig festgenommen. Zwei unmündige Komplizen im Alter von 13 Jahren wurden zur Klärung des Sachverhaltes angehalten und den Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Tatverdächtiger ist derzeit flüchtig. Wie sich herausstellte, soll einer der Beteiligten zuvor auch gefährliche Drohungen gegen andere Jugendliche getätigt haben. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.