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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme.
In Wien wurde eine Schülerin Überfallen und verletzt.
Wien/12. Bezirk
24/03/2026
eine Verletzte

Schülerin brutal überfallen: Zwei junge Frauen festgenommen

Unter Gewaltanwendung wurde die Schülerin ausgeraubt. Nun konnten zwei Verdächtige ermittelt und festgenommen werden. Sie verweigern aber die Aussage.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Es war Ende Februar, als das Mädchen überfallen wurde: Zwei Frauen im Alter von 18 und 21 Jahren sollen das Mädchen in ein Gespräch verwickelt haben, um ihr anschließend unter Gewaltanwendung das Telefon und eine Halskette zu rauben. „Die Schülerin wurde bei dem Vorfall verletzt und musste von einem Rettungsdienst versorgt werden“, informiert die Polizei. Jetzt konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden, die von Zeugen zweifelsfrei wiedererkannt wurden. Nach der Festnahme verweigerten sie jedoch die Aussage und wurden in eine Justizanstalt gebracht.

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