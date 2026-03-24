Schülerin brutal überfallen: Zwei junge Frauen festgenommen

Es war Ende Februar, als das Mädchen überfallen wurde: Zwei Frauen im Alter von 18 und 21 Jahren sollen das Mädchen in ein Gespräch verwickelt haben, um ihr anschließend unter Gewaltanwendung das Telefon und eine Halskette zu rauben. „Die Schülerin wurde bei dem Vorfall verletzt und musste von einem Rettungsdienst versorgt werden“, informiert die Polizei. Jetzt konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden, die von Zeugen zweifelsfrei wiedererkannt wurden. Nach der Festnahme verweigerten sie jedoch die Aussage und wurden in eine Justizanstalt gebracht.