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Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Schwechat bei einem Einsatz nahe Wien.
Die Feuerwehr Schwechat wurde zu einem Brand im Bereich der Stadtgrenze Wien gerufen.
Stadtgrenze Wien
24/03/2026
Feuerwehr im Einsatz

Brand an Stadtgrenze: Wiese nahe Eisenbahnschienen steht in Flammen

Am späten Nachmittag musste die Feuerwehr Schwechat zu einem Brand an der Stadtgrenze ausrücken. Neben den Eisenbahnschienen hatte sich ein Feuer gebildet.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Betroffen war allerdings eine Wiesenfläche mit mehreren Sträuchern und das in unmittelbarer Nähe von Eisenbahnschienen. „Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend eine Angriffsleitung vom Tanklöschfahrzeug über einen Trampelpfad zur Brandstelle vorgenommen“, informiert die Feuerwehr Schwechat. Der Brand konnte in weiterer Folge schnell mit dem C-Hohlstrahlrohr abgelöscht werden. Abschließend wurde der betroffene Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert, um verbliebene Glutnester auszuschließen.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Schwechat bei einem Einsatz nahe Wien.
©FF Schwechat |
Die Feuerwehr Schwechat wurde zu einem Brand im Bereich der Stadtgrenze Wien gerufen.
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