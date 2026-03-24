Brand an Stadtgrenze: Wiese nahe Eisenbahnschienen steht in Flammen

Am späten Nachmittag musste die Feuerwehr Schwechat zu einem Brand an der Stadtgrenze ausrücken. Neben den Eisenbahnschienen hatte sich ein Feuer gebildet.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Betroffen war allerdings eine Wiesenfläche mit mehreren Sträuchern und das in unmittelbarer Nähe von Eisenbahnschienen. „Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend eine Angriffsleitung vom Tanklöschfahrzeug über einen Trampelpfad zur Brandstelle vorgenommen“, informiert die Feuerwehr Schwechat. Der Brand konnte in weiterer Folge schnell mit dem C-Hohlstrahlrohr abgelöscht werden. Abschließend wurde der betroffene Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert, um verbliebene Glutnester auszuschließen.