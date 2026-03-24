Von Sonne zu Regen: Kaltfront erreicht Wien am Mittwoch

Die Wiener können noch sonnig in den Tag starten, doch bereits ab Mittwoch ziehen die Wolken einer Kaltfront auf und bringen gegen Abend Regen.

„Zunächst verläuft der Mittwoch meist sehr sonnig und hohe Wolkenfelder stören nur wenig“, so die GeoSphere Austria. Aber bereits ab der Mittagszeit ziehen von Nordwesten allmählich Wolken einer Kaltfront auf, die den Sonnenschein nach und nach vertreiben. Zunächst bleibt es trocken, aber in den Abendstunden setzt dann Regen ein. Der Wind weht zunächst nur schwach bis mäßig. Am Abend lebt der Westwind spürbar auf. Die Temperaturen liegen in der Früh um 5 Grad und erreichen im Laufe des Tages etwa 20 Grad.