800 Herzen schlagen für Michael: Feuerwehrlauf Wien restlos ausverkauft

Es ist eine Geschichte, die Wien auch nach fast drei Jahrzehnten noch zu Tränen rührt. Wenn am Sonntag der Startschuss zum 29. Wiener Feuerwehrlauf fällt, geht es um weit mehr als nur Bestzeiten.

Es war ein schwarzer Tag für die Wiener Florianis, der sich tief in das Gedächtnis der Stadt eingebrannt hat. Vor 29 Jahren verlor der junge Feuerwehrmann Michael Podhornik bei einem tragischen Einsatz im Wiener Prater sein Leben. Er kam nie nach Hause, doch vergessen wurde er nie. Ihm zu Ehren findet am kommenden Sonntag der 29. Wiener Feuerwehrlauf statt. Die Strecke führt die Läufer direkt am Gedenkstein von Michael vorbei – ein Ort, an dem am Sonntag 800 Sportler innehalten und gleichzeitig alles geben werden.

©SKV Feuerwehr Wien

Der Ansturm ist gewaltig: Nichts geht mehr!

Die Resonanz in diesem Jahr sprengt alle Erwartungen: Restlos ausverkauft! Das Teilnehmerlimit von 800 Startern wurde bereits Tage vor dem Event erreicht. Wer jetzt noch auf einen Startplatz hofft, hat leider Pech gehabt – eine Nachmeldung vor Ort ist absolut nicht mehr möglich. Wien will dabei sein, wenn für Michael die Laufschuhe geschnürt werden.

Das erwartet die 800 Glücklichen

Drei Distanzen: Ob 5, 10 oder 15 Kilometer – jeder Meter zählt für den guten Zweck.

Ob 5, 10 oder 15 Kilometer – jeder Meter zählt für den guten Zweck. Cup-Fieber: Der Lauf zählt zum begehrten Drei-Bundesländer-Cup und zum Wien Läuft Cup.

Der Lauf zählt zum begehrten Drei-Bundesländer-Cup und zum Wien Läuft Cup. Ehre für die Ladies: Jede Frau, die das Ziel erreicht, darf sich traditionell über einen „Blumengruß“ freuen.

Jede Frau, die das Ziel erreicht, darf sich traditionell über einen „Blumengruß“ freuen. Power-Verpflegung: Im Ziel wartet die legendäre Verpflegungsstation der Berufsfeuerwehr Wien – von Obst bis zu stärkenden Leckereien.

Starkes Team im Hintergrund

Die Organisation ist wie gewohnt eine echte „Feuerwehr-Leistung“. Die Berufsfeuerwehr Wien sorgt gemeinsam mit der FF Breitenlee und den Nachwuchs-Athleten der SKV Feuerwehr für einen reibungslosen Ablauf. Musikalische Begleitung sorgt dafür, dass die Stimmung trotz des ernsten Hintergrunds ein Fest der Gemeinschaft wird.

Wichtig für alle Teilnehmer: Die Startnummernausgabe startet bereits am Samstag (15 bis 18 Uhr) und Sonntagfrüh (8 bis 10 Uhr) im Sportzentrum in der Rustenschacherallee.!