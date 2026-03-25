Schatzsuche nach „Arnie“: Wien jagt exklusive Sammelkarten

Wien wird zur Spielwiese für Fans, Klimaschützer und Schatzsucher: Ab heute startet eine ungewöhnliche Aktion quer durch die Stadt... und die führt direkt zu Arnold Schwarzenegger.

Die Schwarzenegger Climate Initiative hat sich etwas einfallen lassen, das Popkultur und Klimaschutz verbindet: streng limitierte Sammelkarten, versteckt an geheimen Orten in ganz Wien. Klingt nach Spiel? Ist es auch – aber mit einem ziemlich großen Preis. Wer eine dieser Karten findet, hält mehr als nur ein Sammlerstück in der Hand. Jede einzelne ist gleichzeitig ein Ticket zu einem Event: dem Austrian World Summit 2026 am 16. Juni. Dort soll Schwarzenegger selbst auftreten – live in Wien.

Vier Wochen, vier Verstecke

Die Spielregeln sind einfach: Die Aktion läuft über vier Wochen. Jede Woche wird eine neue Karte versteckt. Der Ort bleibt geheim. Hinweise gibt’s immer mittwochs im Newsletter „Pump for the Planet“.