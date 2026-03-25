Schatzsuche nach „Arnie“: Wien jagt exklusive Sammelkarten
Wien wird zur Spielwiese für Fans, Klimaschützer und Schatzsucher: Ab heute startet eine ungewöhnliche Aktion quer durch die Stadt... und die führt direkt zu Arnold Schwarzenegger.
Die Schwarzenegger Climate Initiative hat sich etwas einfallen lassen, das Popkultur und Klimaschutz verbindet: streng limitierte Sammelkarten, versteckt an geheimen Orten in ganz Wien. Klingt nach Spiel? Ist es auch – aber mit einem ziemlich großen Preis. Wer eine dieser Karten findet, hält mehr als nur ein Sammlerstück in der Hand. Jede einzelne ist gleichzeitig ein Ticket zu einem Event: dem Austrian World Summit 2026 am 16. Juni. Dort soll Schwarzenegger selbst auftreten – live in Wien.
Vier Wochen, vier Verstecke
Die Spielregeln sind einfach: Die Aktion läuft über vier Wochen. Jede Woche wird eine neue Karte versteckt. Der Ort bleibt geheim. Hinweise gibt’s immer mittwochs im Newsletter „Pump for the Planet“.
Wer ist Arnold Schwarzenegger?
- geboren in der Steiermark
- Weltkarriere als Bodybuilder und Hollywood-Star
- später Gouverneur von Kalifornien
- heute einer der bekanntesten Stimmen im globalen Klimaschutz