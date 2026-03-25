/ © Marsch fürs Leben Österreich
Spontane Demo vor Parlament: Protest gegen geplante „Schutzzonen“
Kurzfristig angesetzt und politisch aufgeladen: Am Dienstagabend hat vor dem Österreichisches Parlament in Wien eine spontane Kundgebung stattgefunden. Anlass war ein Antrag im Nationalrat, der für Diskussion sorgt.
Im Zentrum steht der Entschließungsantrag 694/A(E). Dieser sieht vor, sogenannte „Schutzzonen“ rund um Einrichtungen einzuführen, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Ziel solcher Zonen ist es, Belästigungen oder Druck auf betroffene Frauen und Personal zu verhindern, so heißt es in der aktuellen Aussendung.
Kritik von Marsch fürs Leben
Organisiert wurde die Kundgebung vom Marsch fürs Leben Österreich. Die Initiatoren sehen den Antrag kritisch und sprechen von einem möglichen Eingriff in Grundrechte. Konkret wird argumentiert:
- Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit könne eingeschränkt werden
- Bestehende Gesetze würden bereits ausreichend Schutz bieten
- Es gebe laut Veranstaltern keine dokumentierten Fälle von Belästigung vor entsprechenden Einrichtungen
Die Demonstrierenden forderten unter anderem:
- die Ablehnung des Antrags 694/A(E)
- den Erhalt der freien Meinungsäußerung
- weiterhin die Möglichkeit zu friedlichem Protest im öffentlichen Raum
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