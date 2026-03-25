Spontane Demo vor Parlament: Protest gegen geplante „Schutzzonen“

Kurzfristig angesetzt und politisch aufgeladen: Am Dienstagabend hat vor dem Österreichisches Parlament in Wien eine spontane Kundgebung stattgefunden. Anlass war ein Antrag im Nationalrat, der für Diskussion sorgt.

Gestern fand eine Kundgebung vor dem Parlament statt.

Gestern fand eine Kundgebung vor dem Parlament statt.

Im Zentrum steht der Entschließungsantrag 694/A(E). Dieser sieht vor, sogenannte „Schutzzonen“ rund um Einrichtungen einzuführen, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Ziel solcher Zonen ist es, Belästigungen oder Druck auf betroffene Frauen und Personal zu verhindern, so heißt es in der aktuellen Aussendung.

Kritik von Marsch fürs Leben

Organisiert wurde die Kundgebung vom Marsch fürs Leben Österreich. Die Initiatoren sehen den Antrag kritisch und sprechen von einem möglichen Eingriff in Grundrechte. Konkret wird argumentiert:

Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit könne eingeschränkt werden

Bestehende Gesetze würden bereits ausreichend Schutz bieten

Es gebe laut Veranstaltern keine dokumentierten Fälle von Belästigung vor entsprechenden Einrichtungen