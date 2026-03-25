Fahndung: Mann nach Messerattacke auf Schwager gesucht

Der Vorfall ereignete sich am 3. Februar 2026 gegen 4.45 Uhr in Wien-Meidling.

Ein 26-jähriger Mann soll sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung seines 32-jährigen Schwagers verschafft haben. Laut Ermittlungen attackierte er das Opfer mit einem Messer und fügte ihm schwere Stichverletzungen im Kopf- und Halsbereich, sowie an den Oberschenkeln zu Der 32-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Wir haben berichtet: Schwager sticht auf 32-Jährigen ein: Intensive Fahndung läuft.

Täter auf der Flucht

Nach der Tat flüchtete der Verdächtige in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd) – sie laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, auch anonym möglich: Unter 01-31310-57800 oder 01-31310-57113. Wer den Mann sieht oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich umgehend bei der Polizei melden.