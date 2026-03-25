Raub geklärt: Trio bedrohte 16-Jährigen mit Schusswaffe

Nach einem brutalen Überfall auf einen Jugendlichen in Wien-Donaustadt hat die Polizei nun drei Tatverdächtige ausgeforscht. Das teilte die Landespolizeidirektion Wien mit.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 21. Februar 2026 gegen 20.40 Uhr im Bereich der Aspernstraße (Wien). Ein 16-Jähriger wurde dort von drei Jugendlichen angesprochen, die ihm flüchtig bekannt waren. Zunächst verlief das Gespräch laut Polizei unauffällig – doch dann eskalierte die Situation: Einer der Täter zog eine vermeintliche Schusswaffe. Der Jugendliche wurde bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen gezwungen. Anschließend wurde er zu Boden gestoßen und getreten. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Flucht zur U-Bahn

Nach der Tat flüchteten die drei Verdächtigen in Richtung einer nahegelegenen U-Bahn-Station. Beamte des Landeskriminalamts Wien (Außenstelle Nord) nahmen umgehend die Ermittlungen auf – mit Erfolg: Ein 20-jähriger Österreicher wurde am 14. März in Wien-Ottakring festgenommen. Er zeigte sich nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Die beiden weiteren Tatverdächtigen: Zwei 15-jährige Österreicher wurden einvernommen und zeigten sich teilweise geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.