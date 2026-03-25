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Morddrohungen gegen eigene Familie: 19-Jähriger in Wien festgenommen
Ein 19-jähriger Wiener steht im Verdacht, sein gesamtes privates und soziales Umfeld mit dem Tod bedroht zu haben. Am Dienstag, 24. März 2026 wurde der 19-Jährigen festgenommen.
Der Mann steht im Verdacht, seine Eltern, seinen Bruder und mehrere Betreuer einer sozialen Wohneinrichtung bedroht zu haben. Die Drohungen sollen sich auf Tötungsabsichten bezogen haben. Bereits in der Vergangenheit war der 19-Jährige amtsbekannt aufgrund mehrerer strafbarer Handlungen. Zudem bestanden gegen ihn: Betretungs- und Annäherungsverbote und ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der er vorläufig festgenommen und anschließend in eine Justizanstalt gebracht, so in einer Aussendung der Wiener Polizei.
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