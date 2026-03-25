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Bild auf 5min.at zeigt eine Handschelle
Er soll gegenüber seiner Familie und Mitarbeitern einer sozialen Einrichtung Tötungsabsichten geäußert haben.
Wien
25/03/2026
Verdacht

Morddrohungen gegen eigene Familie: 19-Jähriger in Wien festgenommen

Ein 19-jähriger Wiener steht im Verdacht, sein gesamtes privates und soziales Umfeld mit dem Tod bedroht zu haben. Am Dienstag, 24. März 2026 wurde der 19-Jährigen festgenommen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Der Mann steht im Verdacht, seine Eltern, seinen Bruder und mehrere Betreuer einer sozialen Wohneinrichtung bedroht zu haben. Die Drohungen sollen sich auf Tötungsabsichten bezogen haben. Bereits in der Vergangenheit war der 19-Jährige amtsbekannt aufgrund mehrerer strafbarer Handlungen. Zudem bestanden gegen ihn: Betretungs- und Annäherungsverbote und ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der er vorläufig festgenommen und anschließend in eine Justizanstalt gebracht, so in einer Aussendung der Wiener Polizei.

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