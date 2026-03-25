Morddrohungen gegen eigene Familie: 19-Jähriger in Wien festgenommen

Der Mann steht im Verdacht, seine Eltern, seinen Bruder und mehrere Betreuer einer sozialen Wohneinrichtung bedroht zu haben. Die Drohungen sollen sich auf Tötungsabsichten bezogen haben. Bereits in der Vergangenheit war der 19-Jährige amtsbekannt aufgrund mehrerer strafbarer Handlungen. Zudem bestanden gegen ihn: Betretungs- und Annäherungsverbote und ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der er vorläufig festgenommen und anschließend in eine Justizanstalt gebracht, so in einer Aussendung der Wiener Polizei.