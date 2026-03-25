Große Trauer um beliebten Politiker: „War für viele ein Vorbild…“

Im Alter von 99 Jahren hat Alfred Barton seine Augen für immer geschlossen. Zeit seines Lebens hat er als Bezirksvorsteher von Wien-Ottakring die Geschichte des 16. Bezirks mitgeprägt.

Trauer in der Sozialdemokratie und in Wiens Politik allgemein: Alfred Barton, jahrelanger Bezirksvorsteher des 16. Bezirks (Ottakring) ist im Alter von 99 Jahren nun verstorben. Den 16. Bezirk hat er maßgeblich mitgeprägt und sich etwa für die U3-Verlägerung eingesetzt und somit den entscheidenden Impuls für die positive Entwicklung des gesamten äußeren Bezirksteils gesorgt, heißt es in einer Aussendung der SPÖ Ottakring nun.

„Gesamter Bezirk hat ihm unglaublich viel zu verdanken“

„Sowohl die SPÖ Ottakring als auch der gesamte Bezirk haben ihm unglaublich viel zu verdanken. Mit seinem nahbaren Umgang, seiner Handschlagqualität und seinem unermüdlichen Einsatz für Ottakring bleibt er ein Vorbild für alle Kommunalpolitiker im 16. Bezirk“, so Bezirksparteivorsitzende Susanne Haase und SPÖ-Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp in einer ersten Reaktion. Er habe „nicht nur für sondern vor allem mit allen Ottakringern gearbeitet“. In der Bezirksvorstehung sei daher seit Jahren auch keine Woche vergangen, ohne dass sich jemand nach Barton und dessen Wohlergehen erkundigt hätte.

Auch Nationalrat trauert um Alfred Barton

Auch Nationalrat Christian Oxonitsch trauert um den Verstorbenen. „Alfred Barton begleitete mich bereits bei meinen ersten Schritten in der Ottakringer Kommunalpolitik. Er war für viele von uns immer ein Vorbild und wird es auch weiterhin bleiben.“ Seitens der SPÖ Ottakring weiß man abschließend noch: „Seine politischen Errungenschaften und sein einzigartiges Politikverständnis werden uns noch lange Zeit prägen und begleiten.“

Das war die politische Laufbahn von Alfred Barton

Geboren wurde Barton am 25. Februar 1927 in Wien. Er hat seine berufliche Laufbahn dann bei den Wiener E-Werken begonnen und engagierte sich schon früh politisch für die Sozialdemokratie. 1959 wurde er Bezirksrat, 1978 übernahm er die Funktion des Bezirksvorsteher-Stellvertreters, bevor er 1980 zum Bezirksvorsteher gewählt wurde. Dieses Amt übte er schließlich bis Ende 1996 mit großem Engagement aus.

Bürgermeister Ludwig: Alfred Barton war „aufrechter Sozialdemokrat“

Auch seitens des SPÖ-Rathausklubs spricht man von ihm in höchsten Tönen und lobt ihn als „aufrechten Sozialdemokraten und einen Kommunalpolitiker, der seinen Bezirk mit großer Hingabe, Verantwortungsbewusstsein und echter Nähe zu den Menschen gestaltet hat“, so Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig.