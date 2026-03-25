Schnee in Wien: Wird auch die Bundeshauptstadt jetzt weiß?

Frau Holle wird in Österreich in den kommenden Tagen wieder ihre Kissen schütteln und stellenweise einiges an Neuschnee mit sich bringen. Auch in Wien könnte es dabei ein wenig schneien.

Am Donnerstag, 26. März 2026, wird es vor allem in höheren Lagen oberhalb von 600 bis 700 Metern stellenweise schon schneien, darunter wird es wohl bei Regen bleiben, wie ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ nun im Gespräch mit 5 Minuten berichtet. Der Hauptteil des Niederschlags kommt dann aber in der Nacht auf Freitag, die Schneefallgrenze wird dann bis ins Flachland hinuntersinken. Dort wird es „zumindest Schneeregen geben“, weiß der Experte. Ob es reiner Schneefall wird, ist von der Niederschlagsstärke abhängig, das sei noch nicht gänzlich klar.

„Boden hat aktuell noch plus 20 Grad“

Klar sei für den Meteorologen jedenfalls, dass weiter herunten wohl nur wenig und wenn dann auf der Wiese liegen bleiben wird. Den Grund dafür kennt er: „Der Boden hat aktuell noch plus 20 Grad, er muss abkühlen.“ Heißt: Die ersten Flocken werden wohl direkt bei Ankunft am Boden noch in Wasser übergehen. Fakt ist für den Experten aber auch: „Je weiter man rauf kommt, desto winterlicher wird es.“ Für die tieferen Lagen müsse man auch erst schauen, wie weit runter es mit den Temperaturen gehen würde.

©GeoSphere Austria Für Wien wurde seitens der „GeoSphere Austria“ eine gelbe Schneewarnung ausgerufen.

Niederschläge klingen in der Nacht auf Samstag wieder ab

Am Freitag wird es jedenfalls auch in den Niederungen eben meist Schnee oder Schneeregen geben. Die Niederschläge klingen in der Nacht auf Samstag wieder ab, da soll es dann auch gelaufen sein. Es bleibt aber auf jeden Fall kühl. Und: „Ab 300, 400 Meter aufwärts wird es recht sicher weiß, ob es für darunter auch reicht, kommt eben noch drauf an.“ Während der Wind mit Böen von bis zu 60 km/h in der Höhe für Schneeverwehungen sorgt, herrscht in tieferen Regionen beim nassen Schneefall eher Schneebruchgefahr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 17:36 Uhr aktualisiert