Bis zu 45 Zentimeter: Schnee auf Niederösterreich im Anmarsch

Vor allem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27. März 2026, und am Freitag selbst wird es in Niederösterreich teilweise bis ins Flachland herunter schneien. Wir haben hier jetzt alle Informationen für euch.

Am Donnerstag, 26. März 2026, wird es vor allem in höheren Lagen oberhalb von 600 bis 700 Metern stellenweise schon schneien, darunter wird es wohl bei Regen bleiben, wie ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ nun gegenüber 5 Minuten berichtet. Der Hauptteil des Niederschlags kommt dann aber in der Nacht auf Freitag, die Schneefallgrenze wird dann bis ins Flachland hinuntersinken. Dort wird es „zumindest Schneeregen geben“, weiß der Experte. Ob es reiner Schneefall wird, ist von der Niederschlagsstärke abhängig, das sei noch nicht gänzlich klar.

©GeoSphere Austria Für Teile Niederösterreichs wurde seitens der „GeoSphere Austria“ eine gelbe Schneewarnung ausgesprochen.

Wo am meisten Schnee fallen wird

Rund um den Semmering sind allerdings knapp 35 bis 45 Zentimeter bis Samstagfrüh möglich. „Vielleicht auch ein bisschen mehr“, so der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten. Unten wird wohl am ehesten auf den Wiesen etwas liegen bleiben. Den Grund sieht der Experte im noch sehr warmen Boden, der erst abkühlen müsse. Fakt sei aber: „Je weiter man rauf kommt, desto winterlicher wird es.“ Und speziell zum Freitag dann meint er: „Ab 300, 400 Metern aufwärts wird es sicher weiß werden. Ob es darunter auch reicht, kommt eben drauf an.“

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Schneeverwehungen durch Böen und Schneebruchgefahr

In der Nacht auf Samstag wird der Schneefall und Niederschlag dann wieder langsam abklingen, „das war es dann auch“, so der Meteorologe. Während in hohen Lagen Schneeverwehungen bei Böen von 60 km/h und knapp darüber möglich sind, wird in tiefen Lagen die Schneebruchgefahr wegen des nassen Schnees zunehmen.