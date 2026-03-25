Schnee im Anmarsch: Wo das Burgenland jetzt weiß werden könnte

Frau Holle kehrt nach Österreich zurück und wird stellenweise ihre Kissen wieder besonders kräftig schütteln. Auch im Burgenland ist dabei Neuschnee möglich. Wir haben für euch nachgefragt, was uns erwartet.

Auch im Burgenland könnte es hier und da weiß werden.

Auch im Burgenland könnte es hier und da weiß werden.

Am Donnerstag, 26. März 2026, wird es vor allem in höheren Lagen oberhalb von 600 bis 700 Metern stellenweise schon schneien, darunter wird es wohl bei Regen bleiben, wie ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ nun gegenüber 5 Minuten berichtet. Der Hauptteil des Niederschlags kommt dann aber in der Nacht auf Freitag, die Schneefallgrenze wird dann bis ins Flachland hinuntersinken. Dort wird es „zumindest Schneeregen geben“, weiß der Experte. Ob es reiner Schneefall wird, ist von der Niederschlagsstärke abhängig, das sei noch nicht gänzlich klar.

©GeoSphere Austria Für große Teile des Burgenlands wurde seitens der „GeoSphere Austria“ eine gelbe Schneewarnung ausgerufen.

Niederschlag: Meteorologe erwartet im Burgenland „relativ hohe Werte“

Den meisten Niederschlag werde es laut des Experten im Burgenland geben. Hier erwartet man „relativ hohe Werte“. Ob Schnee dann auch im Flachland liegen bleiben wird, hängt einerseits davon ab, ob der Boden von den aktuellen plus 20 Grad weit genug abkühlen kann und auch davon, wie warm es dann wirklich ganz genau wird. Bei einem ist er sich aber sicher: „Ab 300, 400 Metern aufwärts wird es sicher weiß werden. Ob es darunter auch reicht, kommt aber eben noch drauf an.“ Für Schnee und Schneeregen sollte es aber auf jeden Fall reichen. Damit würde dann in den betroffenen Regionen auch die Schneebruchgefahr wegen des nassen Schnees wieder steigen, weiß der Experte im Gespärch mit 5 Minuten abschließend.