Regen, „ein paar Schneeflocken“: So wird das Wetter in Wien

Am Donnerstag überwiegen in Wien die Wolken, häufig ist auch mit Regen zu rechnen. Und: „In den höchsten Stadtteilen können sich vorübergehend auch ein paar Schneeflocken dazumischen“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Es ist auch mit mäßigem bis lebhaftem Wind in Wien zu rechnen. Die Temperaturen ändern sich im Tagesverlauf kaum und liegen generell zwischen drei und fünf Grad. Welches Wetter uns die kommenden Tage genau erwartet, erfahrt ihr übrigens hier: Schnee in Wien: Wird auch die Bundeshauptstadt jetzt weiß?