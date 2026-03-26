Großeinsatz am Karlsplatz: U4 in Wien teilweise gesperrt

Großeinsatz in der Innenstadt: Am Karlsplatz musste die U4 teilweise gesperrt werden. Warum ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, welche Strecke betroffen ist und wie lange die Einschränkungen dauern, liest du hier.

Am Wiener Karlsplatz ist es am Morgen zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Dabei wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der direkt vor Ort landete. Zahlreiche Einsatzkräfte standen im Bereich der U-Bahn-Station im Einsatz. Die Folgen waren auch im öffentlichen Verkehr deutlich spürbar: Die U-Bahn-Linie U4 konnte vorübergehend nicht durchgehend fahren. Konkret war der Abschnitt zwischen Landstraße und Pilgramgasse gesperrt. Pendler mussten kurzfristig auf alternative Verbindungen ausweichen.

Diese Öffis dienen als Ersatz

Als Ausweichmöglichkeiten standen mehrere Linien zur Verfügung. Betroffen Fahrgäste konnten auf die U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U6 umsteigen. Zusätzlich wurden die Buslinien 57A und 59A als Alternativen genannt. Nach aktuellen Informationen soll die Einschränkung nur temporär sein. Die Sperre dürfte voraussichtlich bis etwa 9 Uhr andauern. Danach ist wieder mit einem regulären Betrieb zu rechnen. Auslöser für den Großeinsatz war ein medizinischer Notfall im Bereich der Station Karlsplatz. Genauere Details zum Zustand der betroffenen Person sind derzeit nicht bekannt.