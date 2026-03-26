Flüssigkeiten im Gepäck: Das ändert sich jetzt am Flughafen Wien

Am Flughafen Wien wird derzeit auf neue Scanner umgerüstet. Künftig sollen bis zu 2 Liter Flüssigkeit im Handgepäck erlaubt sein. Die bekannte 100-ml-Regel fällt, allerdings erst nach Abschluss der Arbeiten.

Für viele Flugreisende könnte bald eine der lästigsten Regeln fallen: die 100-Milliliter-Grenze für Flüssigkeiten im Handgepäck. Am Flughafen Wien läuft aktuell die Umrüstung auf moderne Sicherheitsscanner und die bringen entscheidende Vorteile. Künftig sollen Passagiere deutlich größere Mengen an Flüssigkeiten mit an Bord nehmen dürfen. Pro Behälter sind bis zu 2 Liter vorgesehen.

Hightech-Scanner ersetzen alte Kontrollen

Die neuen Geräte arbeiten mit moderner CT-Technologie, ähnlich wie in der Medizin. Sie erstellen dreidimensionale Bilder des Gepäcks und ermöglichen eine genauere Kontrolle. Der große Vorteil: Flüssigkeiten und auch elektronische Geräte wie Laptops müssen nicht mehr extra aus dem Handgepäck genommen werden. Das spart Zeit und sorgt für einen reibungsloseren Ablauf bei den Sicherheitskontrollen.

Umstellung läuft, Regel gilt noch nicht

Noch ist es allerdings nicht so weit: Die neue Regelung tritt erst in Kraft, wenn die Umrüstung vollständig abgeschlossen ist. Bis dahin bleibt die bekannte 100-ml-Grenze weiterhin bestehen. Reisende sollten sich daher aktuell noch an die bisherigen Vorschriften halten, um Probleme bei der Kontrolle zu vermeiden. Der Flughafen Wien investiert rund 25 Millionen Euro in die neue Technik. Die Umstellung erfolgt schrittweise und soll bis zur Hauptreisezeit im Sommer abgeschlossen sein. Auch zukünftige Ausbauprojekte, etwa die geplante Erweiterung von Terminal 3, werden bereits mit den neuen Scannern ausgestattet.

Europaweit unterschiedliche Umsetzung

Nicht alle Flughäfen sind gleich weit: Während Länder wie Großbritannien oder Italien bereits viele Standorte umgerüstet haben, befinden sich andere noch in der Übergangsphase. Für Reisende bedeutet das: Je nach Abflugort können weiterhin unterschiedliche Regeln gelten. Wer in den kommenden Wochen verreist, sollte sich also vorab genau informieren. Denn auch wenn die Lockerung bereits beschlossen ist, gilt sie aktuell noch nicht überall.