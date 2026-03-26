Illegale Spritztour endet in wilder Verfolgungsjagd in Wien

Gegen 3.55 Uhr wurden Beamte am Mariahilfer Gürtel auf einen sehr jungen und nervös wirkenden Fahrzeuglenker aufmerksam. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen gab der Lenker Gas und versuchte, sich durch mehrere riskante Fahrmanöver der Kontrolle zu entziehen. Im Bereich des Europaplatzes missachtete der 17-Jährige eine rote Ampel, schaltete sogar das Fahrzeuglicht aus und schlängelte sich mit hoher Geschwindigkeit durch den Verkehr. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer mussten abrupt abbremsen, heißt es von der Wiener Polizei.

Ein verletzter Fußgänger

Mit bis zu 80 bis 90 km/h setzte der Jugendliche seine Flucht fort und bog schließlich auf die äußere Mariahilfer Straße ab. Dabei touchierte er eine Ampelanlage und erfasste einen 48-jährigen Fußgänger, heißt es. Erst danach kam das Fahrzeug zum Stillstand, der Lenker wurde von den Einsatzkräften festgehalten. Wie sich herausstellte, besitzt der 17-Jährige keine gültige Lenkberechtigung. Zudem hatte er die Autoschlüssel ohne Wissen seiner Mutter an sich genommen. Der verletzte Fußgänger wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.