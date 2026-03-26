Supermarkt-Diebstahl in Wien: Fahndung nach viertem Täter läuft

Ein Diebstahl in einem Supermarkt in der Breitenleer Straße hat am Mittwochnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Vier Verdächtige wurden beim Stehlen erwischt und ergriffen die Flucht.

Vier Männer stehen im Verdacht Lebensmittel aus dem Supermarkt gestohlen zu haben. Drei wurden verhaftet, nach einem wird gefahndet.

Vier Männer stehen im Verdacht Lebensmittel aus dem Supermarkt gestohlen zu haben. Drei wurden verhaftet, nach einem wird gefahndet.

Gegen 17.25 Uhr wurden Polizeikräfte aufgrund eines Alarms zu einem Supermarkt gerufen. Vor Ort berichtete ein Mitarbeiter, dass vier Männer beim Diebstahl erwischt worden waren. Die Verdächtigen flüchteten daraufhin in Richtung Süßenbrunner Straße. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Im Zuge der Fahndung konnte ein Verdächtiger im Bereich des Arnikawegs angehalten werden. Zwei weitere Männer versuchten zu entkommen, indem sie über mehrere Zäune von Einfamilienhäusern sprangen. Auch sie wurden von der Polizei gestoppt.

Drei Jugendliche festgenommen

Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des 14-Jährigen stellten die Beamten zudem einen Schlagring sicher. Während der Flucht ließen die Verdächtigen ihre Rucksäcke zurück. Diese konnten in weiterer Folge in einem Innenhof gefunden werden. Darin befanden sich gestohlene Lebensmittel, die sichergestellt wurden. Nach einem vierten Verdächtigen wird weiterhin gefahndet. Die Ermittlungen laufen.