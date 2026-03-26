Kirche mehrmals bestohlen: 41-Jähriger festgenommen

In Wien-Ottakring wurde bereits am 18. März 2026 ein 41-jähriger Ungar festgenommen, nachdem er versucht hatte, eine Kirche zu bestehlen. Videoaufnahmen zeigten daraufhin, dass es ihm bereits mehrmals gelungen ist.

Ein zunächst unbekannter Täter hat an mehreren Tagen eine Pfarre im 16. Wiener Bezirk bestohlen. Dabei hat er jeweils ein selbst gebautes Werkzeug verwendet, mit dem er Geld aus vier Opferstöcken entwendete. Ein langer Gegenstand war nämlich so präpariert, dass er damit Münzen aus den Schlitzen der Opferstöcke ziehen konnte.

Videoaufzeichnungen zeigen mehrere Diebstähle

Als er am 18. März 2026 gegen 13 Uhr wieder zugeschlagen hatte, hatte ihn der Kaplan der Kirche aber auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 41-jährige Ungar leistete keinen Widerstand. Anhand der Videoaufzeichnungen konnten ihm zahlreiche Diebstähle nachgewiesen werden. Bei den jeweiligen Diebstählen wurden Geldbeträge in unbestimmter Höhe gestohlen.