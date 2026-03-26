38-Jähriger wird mit Metallstange geschlagen, schreit um Hilfe

Nachdem es Mittwochabend, am 25. März 2026 gegen 19.20 Uhr, im 15. Wiener Bezirk zu einem handfesten Streit zwischen einem 38-Jährigen und zwei weiteren Männern gekommen ist, musste auch die Polizei einschreiten

Im Zuge des Streits hat einer der beiden Männer eine Metallstange genommen und den 38-Jährigen damit mehrfach geschlagen, berichtet die Polizei nun. Der zweite Tatverdächtige hat ein Messer gezogen und den Mann bedroht. Das Opfer schrie daraufhin nach Hilfe, da ergriffen die beiden Männer die Flucht. Die einschreitenden Beamten konnten die zwei aber nach kurzer Flucht im Bereich des Gumpendorfer Gürtels anhalten und fanden bei ihnen eine Metallstange und ein Messer.

Zwei Tatverdächtie festgenommen

Bei den beiden Tatverdächtigen handelte es sich um einen 23- und einen 24-jährigen Syrer. Sie beide wurden festgenommen, das Opfer musste mit Verdacht auf einen Unterarmbruch von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es seitens der Polizei abschließend.