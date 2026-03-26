Ministerin zu Besuch im Krankenhaus: „Besonders beeindruckt hat mich…“

Montagnachmittag, am 23. März 2026, war Bundesministerin Korinna Schumann im Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien und hat sich durch das Gebäude führen lassen.

Nachdem sie eingetroffen ist, wurde Ministerin Schumann von David Pötz, Geschäftsführer der Vinzenz Kliniken Wien (Göttliches Heiland Krankenhaus, Barmherzige Schwestern Krankenhaus, St. Josef Krankenhaus, Orthopädisches Spital Speising und Herz-Jesu Krankenhaus), begrüßt. Anschließend ging es durch die 90-Jahre-Ausstellung im Erdgeschoß, woraufhin ein Rundgang durch das Haus folgte. Bei diesem hat die Ministerin Einblicke in das Entlassungsmanagement, die Chirurgie sowie die Akutgeriatrie erhalten. Den Abschluss bildete dann noch der Besuch auf der Intensivstation.

©BMASGPK | Ministerin Korinna Schumann (Mitte vorne)… ©BMASGPK | …war Montagnachmittag… ©BMASGPK | …im Göttlicher Heiland Krankenhaus… ©BMASGPK | …in Wien zu Besuch.

Schumann: „Mein Dank gilt allen Beschäftigten“

„Der Besuch im Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig engagierte Mitarbeiter:innen und gut abgestimmte Abläufe für eine hochwertige Gesundheitsversorgung sind. Besonders beeindruckt hat mich das Zusammenspiel der unterschiedlichen Bereiche – vom Entlassungsmanagement bis zur Intensivstation“, so Schumann. Tagtäglich würde hier „hervorragende Arbeit“ geleistet. Und die Ministerin abschließend: „Mein Dank gilt allen Beschäftigten, die mit ihrem Einsatz und ihrer Kompetenz wesentlich zur Qualität unseres Gesundheitssystems beitragen.“