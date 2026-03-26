Mit 78 verstorben: SPÖ trauert um „große Historikerin“

Die nun Verstorbene war über viele Jahrzehnte hinweg in vielfältigen Funktionen innerhalb der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung tätig und hat diese mit ihrem Engagement auch maßgeblich mitgeprägt, erinnert sich die SPÖ nun. „Mit Brigitte Pellar verlieren wir eine Genossin mit außergewöhnlicher historischer Expertise“, betont Gerald Netzl, Bundesvorsitzender des Bundes Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen. Und auch SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Gerhard Schmid erinnert sich an die Verstorbene: „Brigitte Pellar war eine große Historikerin, die durch zahlreiche Publikationen und ihre Arbeit wesentlich zur politischen Bildung beigetragen hat.“

Das waren die größten Anliegen von Brigitte Pellar

Den Großteil ihres Lebens und Wirkens hat Pellar im Alsergrund in Wien verbracht. Von dort aus hat sie sich mit großer Konsequenz, tiefem Verantwortungsbewusstsein und unerschütterlicher Überzeugung für die Werte des Sozialismus eingesetzt. Ein zentrales Anliegen waren ihr dabei die Erinnerungsarbeit und der entschlossene Kampf gegen Faschismus. Mit Brigitte Pellar verliert die sozialdemokratische Bewegung eine aufrechte Sozialistin, eine überzeugte Antifaschistin und eine engagierte Kämpferin für historische Verantwortung und politische Bildung. „Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren und in ihrem Sinne weiterarbeiten“, so Schmid und Netzl.