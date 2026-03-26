Am Flughafen: Diebe räumen Kofferräume von Wienerinnen leer

Während sie zumindest zwei Frauen im November am Wiener Flughafenparkplatz in ein Gespräch verwickelt haben, haben mehrere Beschuldigte die jeweiligen Autos ausgeräumt. Einer der drei Tatverdächtigen wurde bereits festgenommen.

Zwei vorerst unbekannte Täter haben am 2. November 2025 am Parkplatz des Flughafens Wien-Schwechat eine 51-jährige Wienerin bestohlen. Dazu hat einer der beiden die Frau in ein Gespräch verwickelt, während der anderem die Koffer aus dem Kofferraum geräumt hat. Anschließend flüchteten sie mit einem Mietfahrzeug in unbekannte Richtung. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst an der Wohnadresse. Ein Elektronikgerät konnte sie zwar orten, dieses fand man schließlich in einem Gestrüpp im Bezirk Baden (Niederösterreich). Das restliche Diebesgut blieb verschollen, so die Polizei.

Schadenssumme liegt im fünfstelligen Bereich

Am 11. November 2025 wurde eine 69-jährige Frau mit genau der selben Masche am Wiener Flughafen gegen 14.15 Uhr bestohlen. Die Beschuldigten vom 2. November hatten hier allerdings noch einen weiteren Mann bei sich. Die gesamte Schadenssumme beider Diebstähle hat sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag belaufen. Durch akribische Ermittlungen konnten alle drei Beschuldigte ausgeforscht werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 45 und 53 Jahren und einen 23-jährigen Franzosen.

Ermittlungen zu zwei weiteren Beschuldigten laufen

Der 45-Jährige wurde bereits am 12. November letzten Jahres von den ermittelnden Beamten am Flughafengelände wiedererkannt und vorläufig festgenommen. Bei seiner Befragung zeigte er sich teilweise geständig. Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort der beiden weiteren Beschuldigten sind weiterhin aufrecht. Der 45-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.