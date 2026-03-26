Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Gloriette in Wien im Winter.
Auf Wien wartet ein wolkenverhangener Freitag.
Wien
26/03/2026
Laut GeoSphere

Freitag bringt Wien „teils kräftigen“ Schneeregen und Schneefall

Bei Temperaturen von bis zu vier Grad wird es in Wien am Freitag, 27. März 2026, anhaltend kräftiger schneeregnen und teils auch schneien.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Der Freitag wird in Wien ganztägig wolkenverhangen sein, zudem steht anhaltender, teils auch kräftiger Schneeregen bzw. Schneefall bevor, weiß man seitens der Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Der Wind wird dabei lebhaft bis kräftig aus Nordwest wehen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei einem Grad, die Höchstwerte erreichen bis zu vier Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: