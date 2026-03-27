Raubüberfall auf 13-Jährigen: Polizei stellte vier jugendliche

Vier Jugendliche überfielen am Donnerstag einen 13-Jährigen in Meidling. Nach einer Sofortfahndung nahm die Polizei die Gruppe in einem Linienbus fest.

Nach einem Raubüberfall auf einen 13-jährigen Rollerfahrer in der Meidlinger Wolfgang-Pauli-Gasse in Wien hat die Polizei am Donnerstagabend vier Jugendliche festgenommen. Die Beamten stellten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren im Zuge einer Sofortfahndung in einem Linienbus.

Bankomatkarte des 13-Jährigen geraubt

Die Gruppe soll ihr Opfer zunächst verfolgt und zu Boden gestoßen haben, wobei der Junge durch einen Kniestoß verletzt wurde. Nachdem die mutmaßlichen Täter die Bankomatkarte des 13-Jährigen geraubt hatten, flüchteten sie vom Tatort. Die Einsatzkräfte konnten die weggeworfene Karte sicherstellen. Während die älteren Jugendlichen festgenommen wurden, übergab die Polizei die beiden 13-jährigen Unmündigen ihren Erziehungsberechtigten.